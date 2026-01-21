昨秋の明治神宮大会で準優勝…今春の選抜でV候補に挙がる兵庫・神戸国際大付兵庫の強豪・神戸国際大付高は、2025年11月に行われた明治神宮大会で準優勝を飾った。自慢の長打力を発揮し、3試合で計5本塁打。出場が確実視されている今春の選抜大会では、優勝候補の一角に挙げられる。2024年に低反発バットが導入され、「スモールベースボール」に戻るとされていたが、青木尚龍監督は「やはり使い続けて慣れること。すぐに結果を欲