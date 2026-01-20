1月19日の高市首相の記者会見を受けて、1月27日公示、2月8日投開票の衆議院選挙が大きく動き出しました。徳島市内では20日、徳島2区に立候補を予定している3人が相次いで記者会見を行い、立候補を正式に表明しました。 （飯泉嘉門氏国民・新）「確かに一度政界引退、皆様方にもお話をしたところではありますが、これを返上させてもらって」「粉骨砕身、微力ではありますが、徳島のこの窮状をなんとか打破をする、この度の超短