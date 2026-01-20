愛犬デコピンがLAハンバーガー店の壁画にドジャース・大谷翔平投手の愛犬デコピンの壁画が“名物スポット”となりつつある。本拠地・ロサンゼルス郡のレドンドビーチにあるハンバーガー店「Eat Fantastic」に描かれた壁画はファン必見の完成度だ。レドンドビーチの壁画に描かれたのは大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオとロサンゼルス生まれのラッパー、アイス・キューブ。地元スターのコービー・ブライアントはドジャース柄