北朝鮮東部咸興で改修工事が終わった「竜城機械連合企業所」を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（右から5人目）＝19日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは20日、金正恩朝鮮労働党総書記が産業機械の製造工場の改修事業に問題があったとして、担当した楊勝虎副首相を19日に解任したと報じた。金氏は楊氏の無責任な態度が「党を愚弄しようとしている」と厳しく批判し、金徳訓前首相の責任にも言及した。党大会を前