チャットGPTのロゴ＝2025年1月（ロイター＝共同）17、18日実施の大学入学共通テストを、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」の最新モデルに解かせると、9科目で満点を取ったことが20日、AIベンチャーのライフプロンプト（東京）の分析で分かった。解答した15科目の得点率は97％だった。満点科目が出たのは初めて。チャッピーの愛称で知られるチャットGPTの秀才ぶりが際立つ結果となった。文系で国内最難関とされる東大文