群馬・渋川市のスーパーマーケットで米83袋を盗んだ疑いで、ベトナム国籍の男が逮捕されました。ベトナム国籍のファム・フー・オアイ容疑者（当時38）は12月29日、渋川市内で営業中のスーパーマーケットの商品棚から米83袋（販売価格合計43万5963円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、オアイ容疑者がほかの共犯者とともに米をカートに積み上げ移動している様子を従業員が目撃し声をかけると、米を積んだ車など