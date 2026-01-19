ラミレス氏が語った2026年のキーマン日本プロ野球名球会が18日に公式YouTubeチャンネル「名球会チャンネル」を更新した。名球会メンバー6人が登場し、2026年シーズンの展望を独自に予想。アレックス・ラミレス氏は2年目助っ人と26歳大砲候補が「2人でホームラン60本、200打点」と期待を寄せた。ラミレス氏はシーズンの台風の目となりそうな球団に巨人を指名。注目選手は来日2年目を迎えるトレイ・キャベッジ外野手、昨季途中に