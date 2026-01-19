モデルで女優の谷まりあ（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日ディナーの様子を公開した。昨年7月に30歳を迎えた谷。「お友達の大ちゃんが東京に遊びにきてお祝いしてくれました」と報告した。「ドレスアップしてご飯しようと言ってくれてディナーが更に楽しいものに」と紹介して、胸元の大きなりぼんが特徴的でタイトなドレス姿をアップ。「ドレスを選ぶ時間もすごく楽しくてまたおしゃれしてご飯したいな