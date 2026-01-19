高市総理大臣はきょう、記者会見を開き、衆議院を解散する意向を表明する見通しです。【映像】早期に衆議院を解散する考えの高市総理高市総理は今月23日に召集される通常国会の早期に衆議院を解散する考えです。きょう夕方に記者会見を開いて解散に踏み切る理由や具体的な選挙日程などについて自ら説明する見通しです。また、食料品の消費税率を時限的にゼロにすることを発表するのかも焦点となります。一方、立憲民主党と