白菜やニンジンなど、安くなった野菜を買いすぎて余らせたことはありませんか？ここでは、食べ物のムダを減らす「野菜の冷凍保存アイデア」を4つ紹介します。栄養士として働いた経験をもつ、節約上手のライター・本多めぐさん（50代・夫婦ふたり暮らし）にお聞きしました。白菜はざく切り＆千切り。鍋や炒め物にフル活用白菜は安さゆえに買いすぎて余らせてしまう野菜のひとつ。わが家ではざく切りで冷凍ししています。冬場はと