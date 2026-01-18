福岡ソフトバンクホークスの川瀬選手が自主トレーニングを行う国東市で18日、ファンに豚汁を振る舞って交流し今シーズンの活躍を誓いました。 大分商業高校出身でソフトバンクホークスの川瀬晃選手は、2023年から毎年、国東市で自主トレーニングを行っています。18日は日頃の応援への感謝として交流イベントが開かれ、球場を訪れたファンや地元住民に豚汁100杯を振る舞いました。川瀬選手は一人一