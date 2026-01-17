「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカルＴａｋａが１７日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ」に出演。弟で「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のＨｉｒｏへの思いを語った。Ｈｉｒｏがバンドをやり始めた時は兄弟仲が悪かったという。Ｔａｋａは「そんなに甘くないよって思ったし。仲良しこよしでバンド組み立ての彼に近づくことが、彼にとってプラスなのかってもすごい考えた」と、あえて距離を取った時期