使用するゴミ箱や数、設置場所など、ライフスタイルに合う方法を見直した事例を紹介します。夫と小学生の長男の3人家族で、夫の転勤による6回の引っ越しでシンプルライフにシフト。その心地よさをインスタグラムで発信しているかなさん（現在40代）のケースです。ここでは、ゴミ箱にまつわるストレスも減らすことができた、リアルなゴミ箱事情について語ります。ゴミ箱の数を見直したら、暮らしが好転これまで2年に一度のペースで