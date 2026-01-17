新勢力と四大チェーン外食業界の雄・松屋フーズがついに、回転寿司市場を本気で獲りにきた。牛丼大手の『松屋』、とんかつチェーン『松のや』などを運営する同社が手掛ける注文型回転寿司店『すし松』が、着々と店舗数を伸ばしている。「’24年9月に関西初出店、’25年には東新宿に出店するなど、近年勢いを増しています。多くの回転寿司チェーンの商品が２貫で提供されるのに対し、すし松の寿司はすべて１貫（77円〜）単位で注文