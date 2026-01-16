年末年始の体重増加が気になっている方も多いのではないでしょうか。ダイエットと聞くと、「好きなものを我慢する」といったイメージを思い浮かべる人も少なくありません。そこで注目したいのが「リンゴ酢」。ダイエット講師の嶋田壱成さんによると、「無理に我慢しなくても体の内側から整い、結果的にやせやすい状態がつくれる」といいます。今回は、リンゴ酢のうれしい効果と取り入れ方、混ぜるだけで簡単なレシピを教えてもらい