¡ÚPlayStation Plus¿·CM¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¤À¤±¡¢¿´¤¬¤¦¤´¤¯¡£¡×¡Û 1·î15Æü ¸ø³« ¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PlayStation Plus¤Î¿·CM¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¤À¤±¡¢¿´¤¬¤¦¤´¤¯¡£¡×¤ò1·î15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢1·î20Æü¤ËPS Plus¤Î¥²ー¥à¥«¥¿¥í¥°¤Ç¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¤¬´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡ÖÌµÉ½¾ð¤ÊÃË¡×¤È¤·