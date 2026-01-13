キム・イファンは韓国の現代作家。レイ・ブラッドベリ『火星年代記』に感銘を受けて作家を志し、インターネットで作品発表を開始した。長篇小説は2004年から現在まで十を超える数を出版しているが、単著の短篇集は本書がはじめてだという。表題作「おふとんの外は危険」は、目覚めたとき、冬用ふとんがしゃべりだすところからはじまり、主人公が行く先々で、さまざまなものが話しかけてくる。とぼけた味の奇想小説で、さらりと