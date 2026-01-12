ド軍本拠地でコヨーテが徘徊したドジャースの本拠地に現れたまさかの“珍客”が、日米のファンの間で大きな話題となっている。カリフォルニアの地元TV局「KTLA」は11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムの観客席に野生のコヨーテが出没したと報じた。オフシーズンの静かな球場に現れた野生動物の姿に、SNS上では驚きの声が広がっている。 コヨーテが発見されたのは10日（同11日）のことだった。スタジアムツアーに参加して