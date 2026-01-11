大西一史熊本市長が2026年1月10日、Xで熊本県内の中学校で行われたとする中学生による暴行動画について、言及した。殴り、蹴る、踏みつける一方的な暴行中高生による暴力事案をめぐっては、暴露系インフルエンサーらが「いじめ撲滅」を訴え、SNS上で被害の様子を写した動画などを拡散。投稿には、実在する学校名なども添えられていた。問題となった動画では、ひとりの少年が、うずくまる別の少年に馬乗りになり、羽交い締めにする