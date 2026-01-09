第102回箱根駅伝3日まで行われた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。出走した選手たちの体やタスキに記されたのは「★7」の2文字。昨年2月に21歳で他界した皆渡星七さんへの思いを込めたものだった。2月21日には、皆渡さんをしのぶ「ななつぼしマラソン」が開催される。8日にエントリーが締め切られ、2000人を超える申し込みがあった。