男子ジャンプの日本代表に新星が現れた。女子ジャンプ元女王・高梨沙羅 W杯自身初の表彰台ゼロの裏に致命的な日本の「鎖国体質」4日に行われたジャンプ週間第3戦を兼ねたW杯個人第14戦（オーストリア・インスブルック）で初優勝した二階堂蓮（24）だ。インスブルックは強風が吹きすさぶなど、気象条件が悪く、大会が荒れることで知られるが、この日は無風。ベストコンディションの中、2回とも130メートル前後でまとめ、昨年