ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日で開幕まで１か月となった。今回、日本の新たな「お家芸」となる可能性があるのが、スノーボードのビッグエア（ＢＡ）。男女ともに多彩な持ち味の選手がそろい、メダル量産の期待が高まる。藤森由香の目今季のビッグエアＷ杯は全３戦で日本勢が実力を示し、表彰台に乗るのが当然という時代になったことを実感する。ミラノ・コルティナ五輪では代表選手の誰にでも金メダルのチャンスがあるはず