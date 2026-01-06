元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が3日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。現在の理想の男性像について言及した。今放送は昨年12月に行われた公開収録で、ゲストとして永野（51）が出演。公開収録の質問コーナーで今の理想の男性像を聞かれた田中は「信じられる人。信用出来る人。シンプルに。本当にシンプルになりました、いろんなことが」と切り出した。続け