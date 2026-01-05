球団発表ブルージェイズは3日（日本時間4日）、巨人・岡本和真内野手と契約を結んだことを発表した。岡本はこのオフにポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指し、メジャー各球団との交渉期限は4日午後5時（同5日午前7時）となっていた。29歳の岡本は、2014年ドラフト1位で智弁学園高から入団。2020年から2年連続で本塁打＆打点の“2冠”、2023年にも本塁打王に輝くなど主砲としてチームを牽引した。2023年には侍ジャパン