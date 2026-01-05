日本ハム・森本稀哲コーチが小学生に外野守備のポイントを伝授小学生でも、両手で捕球しなくていいケースがある。東京都西東京市の岩倉高グラウンドで12月14日に行われた「GRAFARE（グラファーレ）ジュニア野球教室」に、日本ハム外野守備走塁コーチの森本稀哲氏、元ロッテ監督の井口資仁氏らが参加。24チーム241人の小学生に、森本氏が外野守備で意識すべきポイントを伝えた。「外野手が一番やりがちな間違ったプレーで多いのは