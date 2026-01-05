日本ハム・森本稀哲コーチが小学生に外野守備のポイントを伝授

小学生でも、両手で捕球しなくていいケースがある。東京都西東京市の岩倉高グラウンドで12月14日に行われた「GRAFARE（グラファーレ）ジュニア野球教室」に、日本ハム外野守備走塁コーチの森本稀哲氏、元ロッテ監督の井口資仁氏らが参加。24チーム241人の小学生に、森本氏が外野守備で意識すべきポイントを伝えた。

「外野手が一番やりがちな間違ったプレーで多いのは、フライが上がった時に早くグラブを出すことです。そうすると捕球まで緊張するし、手がブレる。目標もブレます」。グラブを早めに出して構えることで、落球の危険性が高まってしまうのだ。

「遅すぎても頭にぶつけてしまう。捕球直前のタイミングでグラブを出すのがいい。監督さん、コーチの人もよく見ていてください」。実演を交えながら、選手だけでなく指導者にも訴えかけた。

あいにくの雨で室内での開催。高い飛球の実演が難しくなったことで、早めにゴロ捕球の説明に変更し、「外野のゴロ捕球は、走者がいない時は何でもいい。後ろに逸らしたらホームランになるのでとにかく両足をそろえてでもブロックすること」と強調した。

「問題は走者がいる時のチャージです」。走者が二塁にいる場合、外野に安打が飛んだ際は急いで返球して三塁にとどまらせるか、本塁で刺す必要が出てくる。「基本は片手で捕る。無理に両手で捕りにいかなくていい。ワンハンドキャッチをみんな練習してください」。

初心者は安全に確実に捕るため、両手で捕球することを最初に教わるケースが多い。両手での捕球が基本だと思っている小学生もいるだろう。ただ、外野手が打球を処理して素早く返球する必要がある場合は、両手で大事に捕っていては間に合わない。

強調するキャッチボールの重要性「野球全部の練習です」

右投げは右足、左投げは左足を前に出して捕球することも重要だ。捕球後は球を握り替えながら体を起こしてステップして送球するが、捕球の瞬間に利き手側の足を前に出すことを意識し過ぎると打球を待ってしまい、動きが遅くなる危険性もあるという。

そこで、推奨するのが段階を踏んだ練習。「ノックの時、右投げの選手は右足の前ばかり意識すると、右足が前に出たところで動きを止めて打球を待ってしまう。最初はゆっくり、遅いゴロを投げてもらうのがいい」。まずは手投げなどの緩いゴロで、足を合わせる動きを習得する。

そこから少しずつスピードを上げ、実際の打球に近いノックを受けると足の動きもスムーズになる。「軟式はバウンドが高く跳ねるので、バウンドに合わせる必要もある。最初はスピードはつけなくていい」と一歩ずつ習得してほしい考えを伝えた。「捕った後のステップも大事。しっかり合わせないと、変な間が生まれてしまいます」

そう話した森本氏は投手や内野手、外野手の共通点にも言及した。「共通しているのは送球する時にトップの位置で、軸足の内側を投げたい方向に向けること。キャッチボールの延長で応用で投げているんです。キャッチボールは肩慣らしじゃない。野球全部の練習です。キャッチボールは大事にしてください」

何事も基本の積み重ね。難しく考える必要はない。現役時代、ゴールデン・グラブ賞に3度輝いた名手が最も伝えたい真意がそこにある。（尾辻剛 / Go Otsuji）