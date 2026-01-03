◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路４区を走った国学院大の辻原輝（３年）が、自身のＸで犬を連れての観戦に注意を呼びかけた。「箱根駅伝復路の応援に少し毛が多めの家族を連れて行きたい方々へ」と書き出し、「昨日の３区でコースを走り回り危険だったこと、またうちのヒロミチノナカもポメラニアンジャ