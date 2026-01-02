µð¿Í¤Ï²áµî¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥³¥¨¡¢ÇÏ¾ì¡¢ÅÄÃæ±Í¤ò³ÍÆÀ2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¿·¤¿¤Ê¡ÈÀ®¸ùÎã¡É¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤ÏÂè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¾¾±º¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤«¤é2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£186¥»¥ó¥Á¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹°ÒÎÏ¤¢¤ëµå¤¬Éð´ï¤Î22ºÐº¸ÏÓ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â1ÅÐÈÄ¤Ç1²ó2¼º