µð¿ÍÆþ¤ê¤Ç¡È³ÐÀÃ¡É¤·¤¿±¦ÏÓ¡¡´üÂÔ¤Î¸µ¥É¥é1¤ÏÂ³¡¹ÂàÃÄ¡Ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î¸÷¤È±Æ
µð¿Í¤Ï²áµî¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥³¥¨¡¢ÇÏ¾ì¡¢ÅÄÃæ±Í¤ò³ÍÆÀ
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¿·¤¿¤Ê¡ÈÀ®¸ùÎã¡É¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤ÏÂè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾±º¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤«¤é2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£186¥»¥ó¥Á¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹°ÒÎÏ¤¢¤ëµå¤¬Éð´ï¤Î22ºÐº¸ÏÓ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â1ÅÐÈÄ¤Ç1²ó2¼ºÅÀ¡£2024Ç¯¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.25¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤«¤é¤ÏµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¢ªµð¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè3²ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î7Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«10»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤Î62»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.13¤È³ÐÀÃ¤·¤¿¡£¾¾±º¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏÈ«À¤¼þÅê¼ê¤¬ºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÂè2²ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÇÏ¾ì»©ÊåÅê¼ê¤Ï2017Ç¯¤ËÀçÂæÂç¤«¤éºå¿À¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Çµð¿Í¤ÎËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ïµð¿Í¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç9ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DeNA¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°3µåÃÄÌÜ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Ç¤Ïµð¿Í¤«¤é¸Íº¬ÀéÌÀÅê¼ê¤¬¹Åç¤Ø¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤È¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯11·î28Æü¤ËµåÃÄ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö³¤³°¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç11·îËö¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤Ë·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¡¢¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤Ï2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç´ØÅìÂè°ì¹â¤«¤é³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï61»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.246¡¢0ËÜÎÝÂÇ5ÂÇÅÀ6ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë