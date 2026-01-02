きのう午後、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の踏切で電車と乗用車が衝突した影響で、JR宇都宮線と湘南新宿ラインは一部区間の上下線で運転を取り止めていましたが、きょう午前7時43分に運転を再開しました。きのう午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線・新白岡駅付近の踏切で電車と乗用車が衝突し、電車の一部車両が脱線しました。JR東日本によりますと、この事故の影響で、JR宇都宮線と湘南新宿ラインは一部区間の上下線で運転を