大分市のトキハわさだタウンで元日から初売りが始まり、大勢の買い物客が詰めかけました。今年の初売りには食品や衣料など約1万5000個の福袋が用意されました。お目当ての福袋を手に入れようと、午前10時の開店を前に買い物客が長い列を作りました。大分市内では2日もトキハ本店やアミュプラザおおいたで初売りが行われます。