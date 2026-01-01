おおむね天候に恵まれた元日、大分市の神社は初詣に訪れた大勢の参拝者でにぎわいました。 大分市の春日神社には１日、午前中から家族連れなど大勢の人が初詣に訪れました。参拝者は今年1年の始まりに健康や家内安全を祈願していました。（参拝者）「みんな元気で健康に暮らせればと思ってお願いしました」「受験に勝てるようにこれから頑張るつもりで神様にお願いをしました」春日神社では正月3が日に約30万人の参拝者を見込んで