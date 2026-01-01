全国高校ラグビーの３回戦で大分東明は１日、ベスト8進出をかけて東海大大阪仰星と対戦し、終了間際に追い上げたものの惜しくも敗れました。 試合開始から粘り強く守っていた東明は前半9分、自陣から突破し、最後はスクラムハーフ黒岩が先制トライを上げます。同点に追いつかれた17分にはセンターライン付近から鮮やかなカウンター攻撃でウイングの河野がトライ、去年準優勝の大阪仰星と14対14で折り返し