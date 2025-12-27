全米が誇るスターの激レアアイテムが東京で発見される今度は日本のファンが驚愕の“お宝”を手に入れたようだ。ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手の世界に1枚しか存在しない直筆サイン入りの激レアカードが、東京のホビーショップで購入された。先日、ドジャースの大谷翔平投手の同種のカードがオークションで約4億7000万円で落札され話題を集めたこともあり、SNS上のファンも沸き立っている。日本人コレクターが引