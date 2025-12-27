全米が誇るスターの激レアアイテムが東京で発見される

今度は日本のファンが驚愕の“お宝”を手に入れたようだ。ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手の世界に1枚しか存在しない直筆サイン入りの激レアカードが、東京のホビーショップで購入された。先日、ドジャースの大谷翔平投手の同種のカードがオークションで約4億7000万円で落札され話題を集めたこともあり、SNS上のファンも沸き立っている。

日本人コレクターが引き当てたのは、昨季のMVPや主要賞の受賞者のみが着用を許される“ゴールド・ロゴマン”のパッチが封入された、ジャッジ直筆サイン入りの究極の逸品だ。世界で1枚の限定品となる。18日（日本時間19日）に大谷の同種カードがオークションサイト「Fanatics Collect」にて300万ドル（約4億7000万円）という天文学的な数字で落札されており、今回のジャッジのカードもそれに匹敵する価値を持つ可能性が高い。

衝撃の“神引き”に、カードを製造した「Topps（トップス）」公式X（旧ツイッター）も即座に反応。26日（同27日）に「日本人のコレクターがトウキョウにある地元のホビーショップでボックスセットを購入した。彼は信じられない物を目にしたようだ」と速報した。カードを手にした本人も自身のSNSで「人生で最高の引きの1つ。これを引き当てるとは想像もできなかった。マジでやべーの引いちゃった」と興奮を隠せない様子で綴っている。（Full-Count編集部）