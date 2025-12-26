今年で21回目「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」初日結果全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は26日、神宮、横浜スタジアムの2会場で開幕した。横浜で行われたグループBでは、連覇を狙う福岡ソフトバンクジュニアが横浜DeNAベイスターズジュニアに完勝。グループD注目の一戦は、阪神ジュニアが巨人ジュニアに逆転で勝利し初戦を飾った。