今年で21回目「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」初日結果

全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は26日、神宮、横浜スタジアムの2会場で開幕した。横浜で行われたグループBでは、連覇を狙う福岡ソフトバンクジュニアが横浜DeNAベイスターズジュニアに完勝。グループD注目の一戦は、阪神ジュニアが巨人ジュニアに逆転で勝利し初戦を飾った。

ソフトバンクジュニアは初回、足を絡めて一死二塁のチャンスを作ると3番・信樂隼大朗の中越え二塁打で先制。さらに石丸輝真の内野安打で2点目を奪った。投げては先発・石光奏都が最速126キロをマークするなど、5回を投げ1安打無失点。一昨年の覇者で、王座奪還を狙うDeNAジュニアを退けた。注目の“GT戦”は、巨人ジュニアが4回に4番・割石有音の2ランで先制するも、その裏、阪神ジュニアが増田湧心の左前打などですぐさま同点。さらに5回、3番・山本怜唯に豪快な3ランが飛び出し、逆転勝利を飾った。

神宮で行われたグループA、Cの試合は、中日、くふうハヤテ、広島ジュニアが5回コールドと快調なスタートを切った。

21回目を迎える「NPBジュニアトーナメント」は、今回からオイシックス、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグplusの各ジュニアチームが正式参加。計16チームが4グループに分かれての予選リーグは明後日まで行われ、29日の決勝トーナメント進出をかけて熱戦が繰り広げられる。

【大会1日目 結果】

◎グループA

東京ヤクルトJr. 3-2 埼玉西武Jr.

中日Jr. 7-0 BCリーグJr.（5回コールド）

◎グループB

福岡ソフトバンクJr. 2-0 横浜DeNAJr.

千葉ロッテJr. 4x-3 オリックスJr.

◎グループC

くふうハヤテJr. 8-0 オイシックス新潟Jr.（5回コールド）

広島東洋Jr. 7-0 北海道日本ハムJr.（5回コールド）

◎グループD

阪神Jr. 5-2 巨人Jr.

東北楽天Jr. 9-4 四国ILJr.（First-Pitch編集部）