5回に勝ち越し3ランを放った阪神ジュニア・山本怜唯【写真：加治屋友輝】

今年で21回目「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」初日結果

　全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は26日、神宮、横浜スタジアムの2会場で開幕した。横浜で行われたグループBでは、連覇を狙う福岡ソフトバンクジュニアが横浜DeNAベイスターズジュニアに完勝。グループD注目の一戦は、阪神ジュニアが巨人ジュニアに逆転で勝利し初戦を飾った。

　ソフトバンクジュニアは初回、足を絡めて一死二塁のチャンスを作ると3番・信樂隼大朗の中越え二塁打で先制。さらに石丸輝真の内野安打で2点目を奪った。投げては先発・石光奏都が最速126キロをマークするなど、5回を投げ1安打無失点。一昨年の覇者で、王座奪還を狙うDeNAジュニアを退けた。注目の“GT戦”は、巨人ジュニアが4回に4番・割石有音の2ランで先制するも、その裏、阪神ジュニアが増田湧心の左前打などですぐさま同点。さらに5回、3番・山本怜唯に豪快な3ランが飛び出し、逆転勝利を飾った。

　神宮で行われたグループA、Cの試合は、中日、くふうハヤテ、広島ジュニアが5回コールドと快調なスタートを切った。

　21回目を迎える「NPBジュニアトーナメント」は、今回からオイシックス、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグplusの各ジュニアチームが正式参加。計16チームが4グループに分かれての予選リーグは明後日まで行われ、29日の決勝トーナメント進出をかけて熱戦が繰り広げられる。

【大会1日目　結果】
◎グループA
東京ヤクルトJr.　3-2　埼玉西武Jr.
中日Jr.　7-0　BCリーグJr.（5回コールド）

◎グループB
福岡ソフトバンクJr.　2-0　横浜DeNAJr.
千葉ロッテJr.　4x-3　オリックスJr.

◎グループC
くふうハヤテJr.　8-0　オイシックス新潟Jr.（5回コールド）
広島東洋Jr.　7-0　北海道日本ハムJr.（5回コールド）

◎グループD
阪神Jr.　5-2　巨人Jr.
東北楽天Jr.　9-4　四国ILJr.（First-Pitch編集部）