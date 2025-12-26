DeNAから加入の桑原に続くFAで西武入り日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使し、西武と契約した石井一成内野手が26日、埼玉県内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は4に決まった。2026年シーズンで節目の10年目を迎える31歳は「ありがたいことにFA取得できて行使して、一番最初にライオンズさんにお話をいただいて、とても嬉しい気持ちです」新天地での意気込みを語った。栃木県出身の石井は県内の作新学院