クリスマスイブの12月24日夜、遊覧船に乗ったサンタクロースが子どもたちにプレゼントを配るイベントが、徳島市で行われました。このイベントはNPO法人「新町川を守る会」などが川辺に人が集まる街にしようと、毎年クリスマスに行っています。24日夜は遊覧船に乗った9人のサンタクロースが、新町川や助任川の川の駅など徳島市内8か所を巡り、子どもたちにプレゼントを手渡しました。プレゼントはお菓子や日用品などで