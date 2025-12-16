MLB公式ホワイトソックス番のメルキン記者が伝えた村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、ホワイトソックス入団会見を行った。ヤクルトからポスティングシステムを経てメジャー移籍を目指した大砲は2年3400万ドル（約52億7000万円）で合意した。球団によると、新天地のファンのために早くも“慈善活動”を行う予定のようだ。村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得。NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本