MLB公式ホワイトソックス番のメルキン記者が伝えた

村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、ホワイトソックス入団会見を行った。ヤクルトからポスティングシステムを経てメジャー移籍を目指した大砲は2年3400万ドル（約52億7000万円）で合意した。球団によると、新天地のファンのために早くも“慈善活動”を行う予定のようだ。

村上は2022年に打率.318、56本塁打、134打点で3冠王を獲得。NPB通算8年間で843安打、打率.270、246本塁打、出塁率.394、OPS.951と圧倒的な成績を残した。今季は怪我の影響でわずか56試合出場に終わったが、22本塁打をマーク。昨オフからメジャー移籍を表明。ポスティングでの交渉期間は22日の午後5時（同23日午前7時）までとなっていた。

超高額オファーが見込まれながらも、予想に反する短期契約となったが、村上は契約期間の長さよりも自身がフィットするかどうかを重視していたと会見で明かしていた。その点、ここ数年は低迷しているホワイトソックスは両者のニーズが合致した格好だ。

また、MLB公式サイトのホワイトソックス番を務めるスコット・メルキン記者は会見中に自身のX（旧ツイッター）を更新。「ホワイトソックスによると、ムネタカ・ムラカミは（クリスマス）休暇を楽しく過ごせるよう食事を満足にとれていないシカゴに住む100組の家族を対象に、セント・ジェームズ・フードパントリー（協力）の下で100ドル分の買い物券を寄付する予定」と伝えた。

村上といえば、故郷の熊本が地震被害に遭い、被災した熊本城の復旧・復元を支援するために本塁打ごとに寄付を続けてきた。シカゴのファンにも合計1万ドル（約157万円）を寄付し、一足早い“クリスマスプレゼント”を届けるようだ。（Full-Count編集部）