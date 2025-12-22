火星を周回軌道から探査する米航空宇宙局（NASA）の「マーズ・リコネッサンス・オービター」の高解像度カメラ「HiRISE」が撮影した画像が、打ち上げから約20年で10万枚に達した。そのなかから興味深い光景の数々を紹介する。