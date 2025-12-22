徳島バスは、インフルエンザの感染拡大による運転手不足のため、一部の路線バスで12月22日から当面の間、運休すると発表しました。運休となるのは、徳島バスが運行する鳴門公園線と北泊線、そして引田線と鳴門大麻線の4路線です。期間は、22日から当面の間とし、鳴門公園線は2便、北泊線は5便、引田線は1便、鳴門大麻線は4便が運休します。理由について徳島バスは、バス運転手のインフルエンザの感染拡大により、運行に必要な人員