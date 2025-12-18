2022年には42試合に登板今季エンゼルス傘下でプレーしたホセ・キハダ投手がヤクルトとの契約を結ぶと、17日（日本時間18日）にベネズエラ大手メディア「BeisbolPlay」など複数メディアが伝えた。30歳の左腕は、2021年にはエンゼルスで26試合、2022年には42試合に登板。157キロに迫る剛速球が武器だ。2023年にはベネズエラ代表としてWBCにも出場した。今季はエンゼルス傘下2A、3Aでプレー。3Aでは13試合に登板して1勝2敗、防