¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬·¬ÅÄ»á¤ÎCBO½¢Ç¤²ñ¸«¤òÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï18Æü¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤òÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¡£CBO¤ÎÌò¿¦¤Ç¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Î¤«¡£·¬ÅÄ»á¤Ï2021Ç¯¤Ëµð¿Í¤Î1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¡£Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¡¢2·³´ÆÆÄ¤ÈÎòÇ¤¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢CBO¤Ç¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·¬ÅÄ»á¤ËÂ÷¤µ