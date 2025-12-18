CBO½¢Ç¤¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Ï¿·³ã¤Ç²¿¤ò¤ä¤ë¡©¡¡´ÆÆÄ¤Ø½õ¸À¡¢Áª¼ê°éÀ®¡Ä¡ÖµåÃÄÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¡×
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬·¬ÅÄ»á¤ÎCBO½¢Ç¤²ñ¸«¤òÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤¤¤¿
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï18Æü¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤òÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¡£CBO¤ÎÌò¿¦¤Ç¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï2021Ç¯¤Ëµð¿Í¤Î1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¡£Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¡¢2·³´ÆÆÄ¤ÈÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢CBO¤Ç¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·¬ÅÄ»á¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¿¦Ì³¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖCBO¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ø¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëµåÃÄ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎµåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£·¬ÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤òÅý³çÅª¤ËÐíâ×¤·¡¢µåÃÄ¤Î´ðÈ×¶¯²½¡¦È¯Å¸¡¢¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Î¶¯²½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î½õ¸À¡¦»ØÆ³¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¹Í°Æ¤Ø¤Î½õ¸À¤Ë²Ã¤¨¡¢Îý½¬´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦À°È÷¡¢Áª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤äNPBµåÃÄ¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡£¾¡Íø¤ÈÆ±»þ¤ËNPB¤Ø¤ÎÇÚ½Ð¡¦Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µåÃÄ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È»ØÆ³ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò3Ì¾¡ÊËÜ»ØÌ¾1Ì¾¡¢°éÀ®»ØÌ¾2Ì¾¡Ë¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âNPB¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Áª¼ê¤ÎÇÚ½Ð¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤Î¹Í°Æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·¬ÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¡¢µåÃÄÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë