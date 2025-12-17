アンガールズ田中卓志がゴールデン初MCを務めるーー。そんな触れ込みで2022年4月から始まったクイズ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）が、来春で打ち切られることが話題となっている。「12月16日、『WEB女性自身』が、フジテレビに蔓延する“バラエティ軽視”の流れから、同番組の打ち切りが決まったと報じています」（芸能記者）番組開始当初、司会の田中は芸歴22年めでつかんだチャンスに意欲を見せ、有吉弘行から