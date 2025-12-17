今回は、夫の元カノが義母に放ったイラつく一言についてのエピソードを紹介します。義母との間に割り込んできた夫の元カノ…「結婚して新居に引っ越してきましたが、新居の近くになんと夫の元カノが住んでいることが分かりました。この元カノはシングルマザーなのですが、かなり厄介な人なんです。夫にまだ気があるのかやたら夫に連絡してきて、夫と会おうとします。で、夫も夫で元カノに『子供も一緒に会おうよ』と誘われると断れ