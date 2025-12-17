阪神タイガースJr.の藤本理暉投手は“小学生の甲子園”で準優勝を経験逸材小学生が集って日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が、12月26日から29日にかけて神宮球場と横浜スタジアムで行われる。2022年以来2度目の優勝を目指す阪神タイガースジュニアで、エース格として期待されるのが藤本理暉投手（6年）。「全国準優勝投手」の肩書を持つ左腕は「自分が最少失点で抑えてチームを優勝に導きたい」と意気込