阪神タイガースJr.の藤本理暉投手は“小学生の甲子園”で準優勝を経験

逸材小学生が集って日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が、12月26日から29日にかけて神宮球場と横浜スタジアムで行われる。2022年以来2度目の優勝を目指す阪神タイガースジュニアで、エース格として期待されるのが藤本理暉投手（6年）。「全国準優勝投手」の肩書を持つ左腕は「自分が最少失点で抑えてチームを優勝に導きたい」と意気込みを表した。

全国の大舞台で発揮した投球をNPBジュニアトーナメントでも見せつける。藤本くんは京都・伊勢田ファイターズのエースとして、8月に新潟県で開催された“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」で全6試合に登板し、チームを準優勝に導いた逸材だ。

身長160センチ、体重48キロと細身ながら、最速113キロの直球を内外に投げ分ける精密なコントロールが武器。特に右打者のインコースに投じるクロスファイヤーは威力十分で、数々の強打者を圧倒してきた。藤本くんも「コースにしっかり投げて、緩急を使った投球で打者のタイミングを外す。大きな大会で投げて、ある程度の空気感は分かっています」と自信を口にする。

目標にする投手は、ソフトバンクの前田悠伍投手。「左投手のお手本のような選手で憧れています」。力感のないフォームから一気に出力を上げ、切れのいい直球を投じる姿は瓜二つ。また、父・亮太さんも左腕で、1999年に兵庫の名門・報徳学園でエースとして活躍した。

投げるだけでなく打撃でも非凡な才能を見せる。チームでは主に3番を担い、マクドナルド・トーナメントの決勝戦では右中間へ豪快な2ランを放っている。2年連続でタイガースジュニアの指揮を執る玉置隆監督も「投手として素晴らしいが、どこでも守れる起用さもある。チームにとって欠かせない存在。先発としても打者としても存在感を発揮してもらいたい」と期待を寄せた。

初戦の相手はV候補の巨人ジュニア「どこまで通用するか試したい」

優勝するには巨人、楽天、四国ILが入るグループDを1位通過し、準決勝、決勝と計5試合を戦うことが必要になる。初戦の相手は優勝候補とされる巨人ジュニアで「噂ではかなり戦力が揃っていると聞いています。リーグ戦ですが、結局は全部勝たないといけない。初戦の入りが非常に大事になってくると思います」と玉置監督は語る。

全5試合を勝ち切るため、左右の投手を揃えるタイガースジュニアのなかでも、全国準優勝左腕にかかる期待は大きい。「レベルの高い選手たちが揃う中で、自分の投球がどこまで通用するか試したい。先発としてイニングも投げて、玉置監督を胴上げしたい」と藤本くん。大舞台に強い背番号「16」の投球に注目が集まる。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）